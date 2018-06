PRF recupera caminhão na BR-316 no Sertão de PE e libera quatro reféns que foram sequestrados na BA

Em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Salgueiro recuperou na noite dessa quinta-feira (31) um caminhão de uma transportadora, que foi roubado em um posto de combustível, por volta das 5h, na cidade Planalto, na Bahia. No veículo, o motorista do caminhão, outros dois motoristas e um passageiro vinham sendo feitos de reféns pelos assaltantes.

Segundo a PRF, quando a viatura se aproximou do caminhão, na altura do quilômetro 72, na BR-316, os dois assaltantes que estavam no veículo, correram para o mato e deixaram os quatro reféns deitados dentro da câmara do caminhão. Ninguém ficou ferido.

Segundo os reféns, um dos assaltantes dirigia o caminhão, enquanto o outro ficava na câmara vigiando e os ameaçando, caso se recusassem a ficar no local. Um carro com outros assaltantes estava fazendo a escolta do veículo.

O caminhão, que pertencia a Transportadora Cláudio, vinha de São Paulo com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. O veículo estava carregado com mercadorias diversas. De acordo com a polícia, a carga foi recuperada intacta.