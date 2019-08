PRF recupera dois veículos adulterados na BR-232

Uma motocicleta e um carro de passeio foram recuperados, entre a noite do último domingo (25) e na manhã dessa segunda-feira (26), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano e Sertânia, no Agreste e no Sertão de Pernambuco. Os veículos apresentavam indícios de adulteração e a motocicleta possuía o documento falsificado.

Durante a fiscalização de rotina, os policiais realizaram um minucioso procedimento de identificação veicular e constataram indícios de adulteração nos caracteres identificadores dos veículos, segundo a PRF. O carro de passeio era clonado e possuía registro de furto/roubo, enquanto o Certificado de Registro de Veículo (CRV) da motocicleta tinha registro de furto/extravio junto ao Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Os motoristas e os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil de cada região , para a continuidade das investigações e procedimentos legais. (G1)