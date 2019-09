PRF recupera dois veículos roubados na BR-104, no Agreste de PE

Dois carros foram recuperados na última terça-feira (10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Um dos veículos era de luxo e apresentava indícios de adulteração nos sinais identificadores.

Conforme a PRF, ao receber queixas de um veículo com atitudes suspeitas transitando na rodovia, uma equipe conseguiu localizar o mesmo. O condutor e dois ocupantes, ao avistarem a viatura da polícia, empreenderam fuga por aproximadamente 2 quilômetros, passando por várias ruas de terra de um bairro da cidade onde invadiram uma propriedade abandonando o veículo e fugindo por um matagal, não sendo mais localizados. Durante a checagem do veículo, foi descoberto que o mesmo havia sido roubado no dia 8 de setembro, no município de Sairé.

O segundo veículo foi abordado poucas horas depois durante uma fiscalização na mesma BR. Este segundo apresentava sinais de adulterações e, após verificação minuciosa e consultas aos sistemas, foi verificado que se tratava-se de um clone de outro veículo registrado no Rio Grande do Norte. O original teria sido roubado também naquele Estado. Foi dada voz de prisão ao condutor que se identificou como proprietário de veículo.

O motorista do carro clonado e os dois veículos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Caruaru para os devidos procedimentos legais. (G1)