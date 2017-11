PRF recupera veículo clonado na BR-232 após troca de tiros em Salgueiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro com placas clonadas na noite do último domingo (19), na BR 232, KM 508, em Salgueiro. Os elementos identificadores do carro apresentavam diversos indícios de falsificação.

Agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF estavam realizando um atendimento de acidente, quando observaram um carro trafegar com velocidade acima do permitido para a rodovia. Nesta ocasião, deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu ao comando policial e empreendendo fuga em alta velocidade.

Foi realizado o acompanhamento tático dos fugitivo e o carro foi interceptado próximo quilômetro 496, quando dois indivíduos desembarcaram do veículo, ainda em movimento e realizaram diversos disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Após a troca de tiros, os fugitivos embrenhando-se pela caatinga e não foram mais localizados.

Após uma verificação minuciosa, foi descoberto que o carro havia sido roubado e portava placas idênticas a de outro veículo regularizado. O veículo foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, que irá investigar o caso.