PRF reforça fiscalização durante Operação Finados em Pernambuco

De sexta a terça-feira, haverá um reforço no policiamento para diminuir acidentes e combater a criminalidade nas principais rodovias do estado

Celebrado no dia 2 de novembro, o feriado de finados este ano ocorre numa terça-feira e cria a expectativa de um final de semana prolongado – o chamado feriadão. Historicamente, há um aumento relevante na quantidade de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, bem como, surge a preocupação com o comportamento dos condutores e o número de acidentes nesse período.

Para reduzir acidentes graves, promover a segurança viária e levar conscientização por meio de campanhas de educação para o trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promove a Operação Finados 2021, entre sexta (29) e terça-feira (2), em Pernambuco. Trata-se de um conjunto de ações que busca proporcionar segurança nos locais de maior incidência de sinistros, reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em pontos de ocorrência de criminalidade, além de desenvolver ações que despertem nas pessoas a mudança de atitude por um trânsito mais seguro.

Preocupação quase que constante, a mistura de álcool e direção é outro ponto de alerta para os policiais que estarão diuturnamente fiscalizando nas BRs do estado. Nesse sentido, serão utilizados testes de etilômetro, conhecidos popularmente como bafômetro, para coibir essa prática, que diminui a capacidade de reação do motorista e aumenta o risco de colisões.

Outros comportamentos imprudentes, como a realização de ultrapassagens em local proibido, uso irregular de motocicletas, falta de equipamentos obrigatórios e transitar pelo acostamento também estarão no foco das abordagens.

O feriado de 2 de novembro é marcado por uma maior movimentação de veículos nas rodovias do estado, principalmente na BR 101, em direção ao Litoral Norte e Sul de Pernambuco. A BR 232, que liga a capital ao interior do estado, também deve registrar um fluxo mais intenso, principalmente no primeiro e no último dia da operação.



Dicas de segurança

• Antes de pegar a estrada, programe sua viagem. Descanse bem antes de dirigir, organize as bagagens no veículo e escolha a rota e o horário mais seguros;

• Confira se a documentação pessoal e do veículo estão em dia;

• Mantenha a atenção na rodovia e em tudo que a rodeia: pessoas, veículos e animais;

• Aumente a distância entre os veículos, para evitar colisões traseiras ou saídas de pista;

• Caso se envolva em acidentes sem vítima, pegue o máximo de informações com os envolvidos e registre a ocorrência no site gov.br/prf, no campo DAT;

• Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo telefone 191.

DO Nayn Neto