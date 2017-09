PRF reforça fiscalização durante Operação Independência em Pernambuco

Começa na próxima quarta-feira (06) e segue até o domingo (10), a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, com o objetivo de prevenir acidentes e ações criminosas, a partir de um reforço nas atividades de educação para o trânsito, policiamento e fiscalização.

Setembro é considerado o mês de abertura do verão e muitas famílias viajam ao litoral do estado para aproveitar o feriado prolongado. A BR 101 é muito utilizada nesse período, pois leva a diversas praias, como Itamaracá, Ponta de Pedras e Tamandaré, além de fazer divisa com os estados de Alagoas e Paraíba. Além disso, a movimentação de veículos também deverá aumentar no Agreste e no Sertão, ao longo das BRs 232, 104, 316 e 428.

A fiscalização da PRF terá como foco prevenir acidentes causados pela imprudência, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens em local proibido, a embriaguez ao volante e o uso irregular de motocicletas. Para isso, serão utilizados radares móveis e aparelhos de bafômetro, nas blitzes realizadas em conjunto com equipes da operação Lei Seca.

As atividades educativas visam alertar motoristas e passageiros sobre cuidados que devem ser adotados para salvar vidas. As mensagens e os vídeos apresentados durante as abordagens buscam a mudança de atitude, a partir da percepção de que cada um pode contribuir com a segurança do trânsito. Essas iniciativas já alcançaram mais de 20 mil pessoas este ano em Pernambuco.

De modo a reforçar a segurança, a operação contará com o apoio do Núcleo de Operações Especiais e dos Grupos de Motociclismo, Operações com Cães, Patrulhamento Tático e Motociclismo da PRF. Além disso, o helicóptero da Base de Operações Aéreas, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também estarão de prontidão no feriado.

Antes de iniciar a viagem, é importante verificar se o veículo está em condições de acessar a rodovia, por isso recomenda-se uma revisão no sistema de freios, iluminação e na calibragem dos pneus. Além disso, é necessáriochecar a documentação pessoal e do veículo, bem como o nível da água e do óleo do motor.

Ao acessar a rodovia, o motorista deve manter a atenção constante no trânsito, respeitar uma distância segura dos demais veículos, controlar a velocidade e só ultrapassar em locais permitidos e com segurança. Cabe ressaltar que o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias é obrigatório e quem não o utiliza comete uma infração média, no valor de R$130,16.