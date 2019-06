PRF reforça fiscalização nas rodovias federais de PE durante a operação São João

A fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco foi intensificada desde essa quarta-feira (19), com a Operação São João 2019 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ações seguem até a segunda (24).

“Em virtude das festividades juninas, a movimentação de veículos tende a aumentar nas BRs 232, 104, 407 e 428, que levam a Gravatá, Bezerros e Caruaru, no Agreste, além de Arcoverde e Petrolina, no Sertão”, conforme informou a PRF.

Esses municípios concentram os principais polos juninos do estado e atraem turistas de todo o país. A estimativa é de que cerca de 45 mil veículos trafeguem pela BR-232, um aumento de 50% em relação aos dias normais.

De acordo com a polícia, a fiscalização visa reduzir o número de acidentes com feridos ou mortes, tendo como foco as infrações graves, como o consumo de bebida alcoólica, ultrapassagens em local proibido e o uso irregular de motocicletas.

Durante as abordagens serão verificados a documentação pessoal e do veículo, o estado de conservação do automóvel, o uso do farol baixo e se todos utilizam o cinto de segurança. (G1)