PRF registra 18 acidentes com 25 feridos e um morto nas rodovias federais do estado no fim de semana de eleições

Entre o sábado (14) e o domingo (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 18 acidentes nas rodovias federais de Pernambuco. As ocorrências durante o fim de semana das eleições 2020 deixaram 25 pessoas feridas e uma pessoa morta.

Nos dois dias, a PRF fiscalizou 881 veículos e 959 pessoas. Foram emitidas 432 autuações por irregularidades, sendo 23 delas por ultrapassagem em local proibido, 28 pelo não uso do cinto de segurança, 25 por falta de capacete, dez por ausência de cadeirinha e cinco autuações após testes de alcoolemia.

Durante as ações de combate a crimes eleitorais, a PRF constatou irregularidades em diferentes regiões do estado. No sábado (14), os flagrantes ocorreram na BR-428, em Petrolina, no Sertão, com eleitores sendo transportados até os locais de votação de maneira irregular, por vans financiadas por candidatos.

No domingo (15), também houve um flagrante de transporte irregular de eleitores, mas na BR-408, em Carpina, na Zona da Mata. Nos dois casos, os motoristas foram encaminhados para as autoridades policiais competentes, segundo a PRF.

Houve, ainda, cinco pessoas detidas por crimes como receptação de veículo roubado e por dirigir pondo em risco a segurança de outras pessoas. Também houve o recolhimento de 17 animais que estavam soltos às margens de rodovias e o auxílio a 24 motoristas que tiveram problemas mecânicos e se envolveram em acidentes sem vítimas.

A PRF também recolheu 43 veículos irregulares, 53 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e duas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH). (G1)