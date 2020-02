PRF registra 308 mortos e 2.851 feridos em acidentes nas estradas federais de Pernambuco em 2019

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 308 mortos em acidentes nas estradas federais que cortam Pernambuco ao longo de 2019, um aumento de 4,76% nas vítimas fatais em comparação com 2018, quando foram 294 mortes. Os homens foram as principais vítimas fatais, sendo 82,1% do total.

O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (7). No ano passado, foram registradas 2.851 pessoas feridas, superior às 2.736 do ano anterior.

O número total de acidentes computados pela PRF no estado também teve aumento: foram 2.737 ocorrências no ano passado e 2.699 em 2018. O levantamento mostrou que 67,4% dos acidentes ocorreu em trechos de reta, 56% no período diurno e 52% em pista dupla.

Entre as rodovias federais de Pernambuco que mais tiveram acidentes em 2019, estão a BR-101, com 1.022 registros, seguida pela BR-232, com 817 ocorrências e a BR-428, com 170 colisões.

Ainda de acordo com o balanço da PRF, entre os anos de 2018 e 2019, todas as causas de acidente tiveram aumento no número de ocorrências. O número de acidentes por mal súbito, por exemplo, aumentou 81%, de 16 para 29.

Acidentes por falta de atenção do pedestre aumentaram em 27%, passando de 115 para 146 ocorrências. A falta da direção defensiva aumentou em 12% o número de acidentes, que passou de 172 para 192 colisões.

Ocorrências por defeito mecânico em veículo cresceram em 9%, registrando um aumento de 127 para 139 acidentes. Acidentes causados por ingestão de álcool também registraram uma alta de 8%, passando de 230 para 249.

A maior causa de acidentes foi a falta de atenção do condutor, com 36,7% dos registros. Em seguida estão:

Desobediência às normas de trânsito – 11,4%

Ingestão de álcool pelo motorista – 9%

Falta de direção defensiva – 7%

Velocidade incompatível – 5,2%

O tipo de acidente que mais ocorreu no ano passado foi a colisão traseira, com 21,6% do total. Em seguida estão:

Colisões laterais – 14,3%

Colisões transversais – 13,2%

Saídas de pista – 10,9%

Atropelamentos de pedestre – 7,8%