PRF registra 66 acidentes e sete mortes nas estradas de Pernambuco durante feriadão

Durante o feriadão da Independência, a Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF) registrou 66 acidentes e sete mortes. A corporação informou que não foi possível fazer comparação com o ano anterior, uma vez que o feriado de 7 de Setembro caiu em um dia de semana e, por isso, não houve operação específica.

Os dados da ‘Operação Independência’ foram divulgados na manhã dessa segunda-feira (11). De acordo com a PRF em Pernambuco, entre quarta-feira (6) e o domingo (10), 45 pessoas ficaram feridas em colisões.

O acidente mais grave ocorreu na noite da sexta-feira (8), no quilômetro 31,3 da BR 116, em Salgueiro, no Sertão. A colisão transversal entre dois caminhões causou a morte do motorista, de 57 anos, e do passageiro, de 15 anos.

Em cinco dias, a PRF fiscalizou 3.242 veículos e 2.935 pessoas. Foram emitidas 1.820 autuações por diversas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre elas, destacam-se 53 pelo não uso do cinto de segurança, 34 por ultrapassagens indevidas, cinco pela falta do capacete e cinco pela ausência da cadeirinha para crianças. Além disso, foram registradas 674 imagens de veículos com excesso de velocidade.

No enfrentamento à alcoolemia foram realizados 1.379 testes com o bafômetro.Eles resultaram em 25 autuações de motoristas e na prisão de duas pessoas que estavam sob efeito de álcool. Quando o índice ultrapassa 0,33mg/l, além de ser autuado com uma multa no valor de R$2.934,70 e ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses, o motorista é encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

Do G1