PRF registra cinco mortes e 1.745 flagrantes de excesso de velocidade em estradas durante o carnaval em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF) registrou cinco mortes nas estradas federais durante o carnaval no estado, duas a mais que no ano passado. O número de acidentes cresceu 27,8% em comparação com 2017. O balanço da PRF aponta ainda para o registro de 1.745 imagens de excesso de velocidade. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira (15).

A Operação Carnaval começou na sexta-feira (9) e seguiu até a Quarta-Feira de Cinzas (14). Foram registrados 92 acidentes, com 46 feridos. Em 51 dos acidentes, não houve registro de vítimas. No ano passado, a PRF registrou 72 ocorrências, com 53 feridos e três mortes.

Os casos com mortes ocorreram todos no interior neste ano. O mais grave, segundo a PRF, ocorreu na terça-feira (13), no quilômetro 75 da BR 408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte. Um homem de 46 anos, dirigindo uma “cinquentinha”, entrou na contramão da rodovia e bateu de frente em um carro, morrendo na hora.

O motorista do automóvel realizou o teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Nazaré da Mata.

Outra morte ocorreu na noite da quarta (14), em Xexéu. O motorista de um caminhão saiu da pista na BR-101 e faleceu a caminho do hospital. Duas das mortes registradas pela PRF foram causadas por atropelamentos, sendo uma na BR-104, em Agrestina, no Agreste, e outra na BR-316, em Ouricuri, no Sertão.

O quinto acidente com vítima fatal ocorreu em Petrolina, no sábado (10). Um carro e uma bicicleta colidiram na BR-407 e o ciclista faleceu.

Excesso de velocidade

Os radares das equipes da corporação flagraram uma média diária de 290 veículos trafegando além dos limites estabelecidos por lei. Foi a infração mais comum registrada no período.

Um dos flagrantes de excesso de velocidade foi na ponte que liga Petrolina a Juazeiro. A velocidade prevista para o local por placas regulamentares é de 50 km/h, mas um veículo foi flagrado a 147 km/h pelo radar da PRF.

Autuações

Durante a operação, foram fiscalizadas 4.674 pessoas e 4.095 veículos. Os agentes emitiram 1.929 autuações por diversas infrações, como não uso do cinto de segurança (103), ultrapassagem indevida (85), falta da cadeirinha para crianças (13) e não uso do capacete (13).

A PRF realizou 1.537 testes com o bafômetro. Eles resultaram em 45 autuações e quatro prisões de motoristas que estavam sob efeito de álcool.

Também foram recolhidos 94 veículos irregulares, 101 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 50 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

Quatro pessoas foram detidas por crimes como corrupção ativa e com mandados de prisão em aberto, por homicídio e tráfico de drogas. Dois veículos roubados foram recuperados.

Para evitar acidentes, os agentes recolheram 15 animais que estavam soltos às margens das rodovias e registraram 10,7 toneladas de excesso de peso em veículos de carga.

Do G1