PRF registra menos mortes, feridos e acidentes no São João de Pernambuco em 2018

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco divulgou, nessa segunda-feira (25), o balanço da Operação São João 2018. Na comparação com dados registrados em 2017, a corporação registrou uma redução no número de acidentes, mortes e de feridos nas estradas federais que cortam o estado. A ação segue até o fim deste mês.

Entre a quinta-feira (21) e o domingo (24), ocorreram 54 acidentes nas rodovias, que deixaram 32 feridos e duas pessoas mortas. No mesmo período da Operação São João do ano anterior, foram verificados 55 acidentes, com 44 feridos e seis mortes. Uma redução de 27% na quantidade de feridos e de 65% na quantidade de mortes.

Nos quatro dias, houve a fiscalização de 5.050 pessoas e 4.210 veículos. Os agentes emitiram 2.466 autuações por diversas infrações.

Desse total, foram 105 por ultrapassagem indevida, 94 por não uso do cinto de segurança, 19 por ausência das cadeirinhas para crianças e dez, pelo não uso do capacete. Foram registradas 589 imagens de veículos com excesso de velocidade por meio de radares.

Em parceria com as equipes da Lei Seca, os agentes da PRF realizaram 1.504 testes com o bafômetro, que resultaram na autuação de 69 pessoas e na prisão de quatro motoristas. Do total de autuações, 56 foram por recusa em realizar o teste e 13 por constatação de alcoolemia.

Durante a fiscalização também foram recolhidos 361 veículos, 85 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 72 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

As ações de Educação para o Trânsito contaram com a utilização do ônibus do Cinema Rodoviário e alcançaram 755 pessoas, através de palestras e vídeos sobre as principais causas de acidentes. O ônibus do Cinema Rodoviário foi utilizado na BR 104 e no Marco Zero, em Caruaru, além da BR 232, em Gravatá.

A PRF registrou também 74 toneladas de cargas com excesso de peso. Além disso, sete animais que estavam soltos nas rodovias e ofereciam risco aos motoristas foram removidos.

O combate ao crime contou com o apoio de grupos especializados e cinco pessoas foram presas por crimes como uso de documento falso, com mandados de prisão em aberto e por dirigir colocando em risco os outros veículos.

As ações contaram com o apoio de policiais rodoviários federais do Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Rio Grande do Sul.

De acordo com a PRF, os acidentes mais graves ocorreram no sábado (23), na BR 316, em Araripina, no Sertão, e na BR 104, em Caruaru, no Agreste. O primeiro foi uma colisão lateral que deixou um motociclista morto e um passageiro ferido.

O outro acidente foi um atropelamento, que causou a morte de um homem de 29 anos. O motorista envolvido no atropelamento fugiu local. (G1)