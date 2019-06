PRF registra oito mortes e 45 feridos em 78 acidentes, durante a Operação São João 2019

Durante a Operação São João, realizada entre os dias 19 e 24 de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 78 acidentes nas rodovias federais do estado, que resultaram em 45 feridos e oito mortos. Em 2018, a operação teve dois dias a menos e contabilizou 54 acidentes, 32 feridos e duas mortes.

De acordo com a PRF, o acidente mais grave ocorreu na noite do domingo (23), no quilômetro 54 da BR-316, no município de Trindade, no Sertão do estado, envolvendo uma motocicleta e um veículo não identificado. A moto foi atingida na parte de trás e as duas pessoas na motocicleta morreram no local.

Ao todo, foram fiscalizados 5.097 veículos e 5.348 pessoas. Das 2.829 autuações emitidas por irregularidades, 135 foram pelo não uso do cinto de segurança, 122 por ultrapassagens em local proibido, 58 por falta de capacete e 20 pela ausência de cadeirinha. A PRF também registrou 1.057 imagens por excesso de velocidade.

Ainda durante a operação, 13 pessoas foram detidas por crimes como tráfico de entorpecentes, uso de documento falso e receptação de veículo roubado. No sábado (22), foram apreendidas oito toneladas de maconha em São Caetano, o que, segundo a PRF, representa a maior apreensão de drogas de Pernambuco.

Também foram recolhidos 256 veículos, 131 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo e 126 Carteiras Nacionais de Habilitação. (G1)