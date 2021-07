PRF retém caminhão com 55 toneladas de farelo de trigo irregular em Sertânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reteve, no domingo (11), um caminhão que transportava 55 toneladas de farelo de trigo com irregularidades na documentação fiscal. O flagrante foi realizado durante uma fiscalização no Km 278 da BR 232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Durante a abordagem, o motorista informou que havia saído de Cascaval, no Paraná, em direção a Caetés, no Agreste pernambucano, mas a nota fiscal indicava como destino a cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Foi realizada uma inspeção detalhada na carga, mas não foi encontrada nenhuma irregularidade a mais.

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) foi acionada e emitiu uma autuação no valor de R$60 mil pela irregularidade fiscal. O veículo foi recolhido ao pátio para a quitação do auto de infração emitido.

mikaelsampaio