PRF tem balanço positivo de apreensões de drogas em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço da atividade das equipes em Pernambuco no ano de 2019. Foram apreendidas 9,7 toneladas de drogas, maior quantia de entorpecentes retirada de circulação na história da PRF no Estado.

Deste total, foram mais de 9 toneladas de maconha, mais de 90 quilos de cocaína e três quilos de crack. Também houve crescimento na apreensão de cigarros contrabandeados: foram 7 milhões de maços. Os números também incluem 42 armas tiradas de circulação e 588 munições apreendidas. Além disto, 311 veículos roubados foram recuperados, assim como animais silvestres.

Para o policial rodoviário federal Elisson Bezerra, a tecnologia contribuiu para o balanço positivo. Com o sistema SINAL da PRF, as vítimas de roubos podem fazer o cadastro do veículo roubado, e os policiais em um raio de 100 quilômetros do local do fato recebem a informação e podem tomar as providências.

“O fator decisivo foi a parceria que a PRF estabeleceu com os órgãos de segurança, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a troca de experiências e informações ajudou nessas apreensões”, afirmou.

Do NE10 Interior