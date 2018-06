Primeira empresa começa a se instalar no Condomínio Industrial de Serra Talhada

Localizado às margens da BR 232, no sentido Salgueiro e ao lado do Residencial Vanete Almeida, o Condomínio Industrial de Serra Talhada teve suas obras concluídas pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, e se tornou uma realidade atraindo empresas para a Capital do Xaxado.

A primeira empresa que começa a se instalar no local é a Serra Plast Indústria e Comércio de Embalagens, que funciona atualmente em Recife e terá sua sede transferida para Serra Talhada. A indústria atuará, inicialmente, na produção de sacolas plásticas e sacos de lixo, com capacidade de produção de 80 a 100 toneladas por mês, gerando cerca de 40 empregos diretos, além de abastecer a demanda local e regional.

“A nossa empresa já funciona em Recife, mas vamos mudar para Serra Talhada onde teremos uma estrutura bem maior, então, acredito que vamos atender uns quarenta funcionários na medida em que a gente for se estabelecendo na cidade; quanto a começar a funcionar isso deve acontecer em meados de outubro, no momento estamos instalando o galpão principal, depois vamos fazer o processo de contratação e começar a produzir”, informa Henrique Carvalho, proprietário e diretor administrativo da Serra Plast Indústria e Comércio de Embalagens.

Ainda segundo Henrique Carvalho, Serra Talhada é uma cidade estratégica que favorecerá o crescimento de sua empresa. “Eu sou filho de Serra Talhada e, além disso, a cidade tem uma localização estratégica, então, agora com a chegada do aeroporto e a construção do condomínio industrial, além dos incentivos fiscais da prefeitura, decidimos implantar a empresa aqui, onde temos um espaço maior para trabalhar, vamos expandir a produção e atender toda a região, além de nossa clientela na Região Metropolitana do Recife”, completou.

O Condomínio Industrial é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em breve deve receber novas indústrias. “Nós estamos muito entusiasmados com a chegada da primeira empresa, já estamos dialogando com outras interessadas em vir para o condomínio, que está pronto, com energia elétrica; e considerando o momento de dificuldade no país, o governo municipal tem muito que comemorar, porque estamos incentivando a geração de emprego e renda para o município”, comemorou o secretário Marcos Oliveira.