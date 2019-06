Primeiras horas da manhã devem ser de chuva segundo a Apac

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a previsão do tempo, para esta quinta-feira (27), na Região Metropolitana do Recife é de tempo nublado com chuva rápida nas primeiras horas da manhã e noite.

Também foi divulgada a previsão em outras regiões, no Agreste, por exemplo, a tendência é de chuva rápida no período da tarde e da noite, com previsão mínima de 18°C.

Confira a previsão completa:

Região Metropolitana



Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 28º Mínima: 21º

Mata Norte



Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 28º Mínima: 20º

Mata Sul



Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 27º Mínima: 20º

Agreste



Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 18º

Sertão de Pernambuco



Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 33º Mínima: 18º

Sertão de São Francisco



Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 32º Mínima: 20º

Fernando de Noronha



Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 29º Mínima: 25º

