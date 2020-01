Primeiro caso de sarampo do ano em Pernambuco é registrado em criança de um ano

Confirmado primeiro caso de sarampo em Pernambuco neste ano. A paciente é uma menina de um ano de idade, moradora da cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo boletim divulgado nessa quinta-feira (23) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), a garota começou a apresentar os sintomas da doença no dia 3 de janeiro. O balanço do órgão diz respeito ao período de 29 de dezembro a 11 de janeiro.

Além de uma confirmação, nas duas primeiras semanas epidemiológicas de 2020 foram notificados 18 casos de sarampo em Pernambuco e seis descartes. Já no ano passado foram notificados 1.236 casos suspeitos de sarampo, dos quais 289 foram confirmados e 656 descartados.

Ainda segundo a SES, dados preliminares apontam que, em 2019, foram aplicadas 786.506 doses da vacina tríplice viral no Estado, um quantitativo 50% maior do que o mesmo período de 2018, com 524.332 doses. Além do sarampo, o imunizante protege conta a rubéola e caxumba.

A tríplice viral é disponibilizada de rotina nos postos de saúde para a população de 6 meses a 49 anos, como parte do calendário nacional de vacinação. O órgão ressalta que haverá campanha nacional para vacinação contra o sarampo para a população entre 5 e 19 anos. A ação será de 10 de fevereiro e a 13 de março, com dia D em 15 de fevereiro.

Da Folha de PE