Primeiro Festival Sertanejo da Sanfona de Salgueiro está com inscrições abertas

Até o dia 26 de abril, sanfoneiros amadores e profissionais de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, podem se inscrever no I Festival Sertanejo da Sanfona da cidade. De acordo com a prefeitura, o evento percorrerá todos os distritos do município e afinal acontecerá na abertura do São João 2018.

Para realizar a inscrição, o sanfoneiro precisa ir na Secretaria de Cultura e Esportes, localizada na Casa da Cultura – Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 13h. As categorias disponíveis para inscrições são adulto e mirim, nas sanfonas tradicionais e oito baixos.

Confira outras informações no edital do concurso.