Primeiro paciente internado com Covid-19 na UTI 4 do HMV recebe alta, após 61 dias internado

O primeiro paciente internado com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 4, do Hospital Mestre Vitalino (HMV), recebeu alta após 61 dias internado. O homem, de 54 anos, chegou à unidade de saúde, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no dia 21 de abril – mesma data de inauguração dos leitos da UTI 4.

De acordo com a assessoria de imprensa do HMV, o paciente fez uso de ventilação mecânica e passou 29 dias entubado. Após quatro dias de internação, o homem apresentou disfunção renal e precisou realizar hemodiálise. No dia 19 de maio o paciente passou por procedimento de traqueostomia.

Na segunda-feira (22), o paciente recebeu alta da UTI e seguiu para a enfermaria do HMV voltada para pacientes com a Covid-19. “Para nós esse momento é uma grande vitória, estamos vivendo um período de muitos desafios. Cada plantão é uma batalha vencida contra essa doença. A história de cada paciente nos toca, e depois de um longo período vê-lo bem, se alimentando, caminhado e recebendo alta é motivo de muita alegria e renovação das nossas esperanças. Vamos vencer”, disse a enfermeira intensivista da UTI 4, Marília Cavalcanti. (G1)