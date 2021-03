Principais etapas para tradução de um texto em PDF

O Portable Document Format (mais conhecido como PDF) é um formato de arquivo usado mundialmente para visualizar e compartilhar arquivos e documentos com segurança. Essa extensão é considerada um padrão pela International Organization of Standardization (ISO) e traz características que permitem que os arquivos PDF sejam exibidos em qualquer sistema operacional ou programa de visualização de documentos sem que sofram alteração de visual ou conteúdo originais. Além das imagens e textos, o formato também preserva todas as informações contidas no seu arquivo através de uma tecnologia de reconhecimento óptico, o que permite que padrões como, por exemplo, de acessibilidade para facilitar o uso do conteúdo por pessoas com deficiências possam ser preservados no documento ao serem enviados.

Dada a complexidade deste tipo de extensão, é preciso ter cuidado ao realizar traduções disponibilizadas gratuitamente online. Apesar de existirem muitos softwares gratuitos de tradução de texto em pdf, estes programas possuem certas limitações que podem afetar a qualidade da sua tradução, e prejudicar o padrão estabelecido previamente no seu arquivo.

Em paralelo aos programas gratuitos oferecidos online também é possível verificar que existem diversas agências especializadas em tradução de documentos que atuam também na tradução de arquivos em formato PDF como a Protranslate.

A maioria das empresas deste tipo no mercado oferecem a possibilidade de elaboração de um orçamento online, sem compromisso. Para isso, basta carregar o seu texto no formato que estiver na página da empresa, e fornecer algumas informações cruciais para a realização da tradução como: idioma de origem contido no texto, idioma destino, ou seja, o idioma para o qual você quer que eu texto seja traduzido, se o texto necessita de um tradutor específico (técnico, jurídico, etc.), e informar qual a sua urgência para realizar esta tradução.

É importante lembrar que, pelas características citadas no início deste texto, os arquivos em PDF costumam custar mais caro para serem traduzidos. Isso ocorre principalmente porque os softwares profissionais necessários para executar uma tradução de qualidade e que preservem as informações originais contidas no pdf são, diferentemente dos softwares gratuitos disponibilizados online, muito mais precisos e seguros, o que gera elevação dos custos da tradução pela manutenção necessária que as empresas têm para adquirir estes softwares.

Para além da diferença de qualidade oferecida pelos softwares especializados neste tipo de serviço, é preciso lembrar que as empresas de tradução especializadas contam com profissionais qualificados que irão atuar em conjunto com as inteligências artificiais na elaboração do seu documento. Esta parceria irá proporcionar maior precisão na sua tradução, e maior qualidade e acessibilidade para que os leitores consigam captar todas as informações contidas no texto sem ruído linguístico ou mudança de intenção ou de significado desejados originalmente pelo autor.