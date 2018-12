Principal desvio que dá acesso a PE-545 é interditado, no Sertão de Pernambuco

A partir desta terça-feira (11), o principal desvio que dá acesso à PE-545, em Bodocó, no Sertão do estado, está interditado. Segundo a prefeitura, o alto volume de chuva nos últimos quatro dias no município fez com que o desvio às margens da ponte sobre o Rio Pequi fosse comprometido. Ainda de acordo com a prefeitura, o acesso ao município está sendo feito pela via alternativa da PE-560, zona rural, no Sítio Estaca, até que a situação seja normalizada.

Segundo a prefeitura de Bodocó, a medida foi adotada como forma de prevenção para evitar possíveis acidentes, em virtude dos riscos, pois foram registrados sinais de bastante insegurança aos motoristas e pedestres que trafegaram pelo local.

Em abril, a ponte que liga Bodocó a Ouricuri por pouco não foi levada pela força da água da chuva. A via está interditada desde então.

A decisão de interditar o trecho foi tomada após uma reunião na segunda-feira (10) entre o promotor de Justiça, Bruno de Lima, o secretário municipal de infraestrutura, José Humberto Menezes, o procurador do município, Jussielmo Saraiva, o coordenador da Defesa Civil, Joaquim Maniçoba, o engenheiro Washington Lócio e o engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Givaldo Sampaio. (G1)