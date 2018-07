Príncipe acena com disposição em ser vice na chapa de Jair Bolsonaro

O vice de Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL à Presidência da República, pode ser um membro da família real brasileira. O príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança, que não pertence à linha de sucessão principal ao extinto trono brasileiro, se mostrou à disposição para ser o segundo na chapa com o deputado federal.

Para o príncipe, os problemas que o Brasil enfrenta precisam ser resolvidos dentro do Estado. Por essa razão, ele se acenou com a possibilidade de ser vice de Bolsonaro. “Não há outro caminho para mudanças senão se disponibilizar para servir ao Brasil, se assim desejarem os brasileiros”, afirmou, em nota, nesta quinta-feira (26/7).

Filiado ao PSL, Luiz Philippe pode estancar a crise que o partido vem enfrentando para escolher o vice de Bolsonaro. Vários nomes já foram cogitados, como: o senador Magno Malta (PR-ES), o general da reserva Augusto Heleno (PRP), o general Mourão (PRTB), a advogada Janaína Paschoal, e o astronauta Marcos Pontes.

Sem conseguir atrair apoio de outros partidos, a tendência é que o PSL lance uma chapa pura. Por isso, Luiz Philippe vem sendo cotado. O integrante da família real é empresário, mas, desde 2014, vem se dedicando ao ativismo político. Em comunicado, ele ressalta que nestes últimos quatro anos realizou palestras por todo o país para “ampliar consciência” dos problemas do país. Luiz Philippe enfatizou que, em 2017, fez uma relatoria de análises sobre a organização e mecanismos que faltam no sistema político e econômico do país.

Dessa análise, ele destaca ter iniciado a formulação de uma nova Constituição. “Em paralelo à esse ativismo de consciência, estou liderando um grupo na elaboração de uma nova Constituição para o Brasil dentro de pilares alinhados com esses pareceres”, destacou.

O aceno do príncipe é uma tentativa de se firmar como vice. Na quarta-feira (25/7), ele declarou nas redes sociais que não houve qualquer convite para ser vice. Afirmou que a primeira opção do PSL era o general Heleno. Adotou um tom político, ressaltando que, para a escolha do cargo, fatores eleitorais são “predominantes”. “Nesse quesito, imagino certa complexidade de acomodação em torno de meu nome”, frisou.

