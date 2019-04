Pró-Criança abre curso gratuito preparatório para o Enem

O Movimento Pró-Criança abriu cursinho preparatório, nesta terça-feira (2), para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com 15 vagas gratuitas, destinadas a jovens carentes que já tenham terminado o 2° grau.

As inscrições seguem até o dia 15 deste mês, podendo ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As aulas ocorrem sempre no turno da tarde. Segunda e sexta as aulas de matemática ocorrem das 14h às 16h; já na terça e quarta, de 15h às 16h30, são aulas de português. O curso começa no próximo dia 22.

Os estudantes que possuem interesse devem comparecer ao setor psicossocial da Unidade Coelhos do Pró-Criança, local onde ocorrem as aulas. É necessário apresentarr RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e duas fotos 3×4.

Em caso de o aluno ser menor de idade, tem que fazer a inscrição acompanhando de responsável, que também deve levar documentos.

Serviço

Projeto Pré-Enem do Movimento Pró-Criança

Inscrições: de 2 a 15 de abril de 2019

Local: Rua dos Coelhos, 317, Boa Vista (Em frente ao Imip)

Início das aulas: 22 de abril de 2019

Horários das aulas: segundas e sextas das 14h às 16h; terças e quartas das 15h às 16h30

Informações: 3412.8952/8989