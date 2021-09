Procissão de Nossa Senhora da Penha é marcada por emoção em Serra Talhada

Nesta quarta-feira (08), dia que se comemora a data da Padroeira de Serra Talhada, Nossa Senhora da Penha, aconteceu mais uma tradicional procissão na Capital do Xaxado.

A Imagem de Nossa Senhora percorreu diversas ruas da cidade acompanhada de diversos fiéis, tendo como ponto de partida a Capela São Francisco, no bairro da Caxixola. O Portal Nayn Neto acompanhou e transmitiu através de suas redes sociais (@Portalnaynneto) todo o momento.

“Agradecemos a todos que participaram, rezaram e louvaram conosco nessa Festa da Penha 2021. Que me 2022 possamos realizar novamente com mais devoção a Festa de Nossa Senhora da Penha. Virgem da Penha, rogai por nós!” , escreveu a Assessoria da Igreja Matriz.

Além disso, no patamar da Matriz, devotos e devotas já aguardavam ansiosos pela chegada da Penha. Seguido, houve a benção do Santíssimo Sacramento, e o Adeus a Virgem da Penha. A cantora Lila, devota da Penha, rendeu homenagens com seus louvores e benditos. Ainda, houve o sorteio da Rifa, e os agradecimentos pelo Padre Josenildo aos colaboradores e comissão da Festa.

Em conversa com o Portal NN, o Coordenador da Vigilância Sanitária, José Elisson, disse: “Eu creio que depois de mais de um ano e meio de pandemia, eu esperava esse número de pessoas. A procissão foi tranquila, as pessoas respeitaram o trajeto. Distribuímos máscara, álcool em gel, e não houve nenhum tipo de resistência quanto aos protocolos e isso é muito gratificante, foi muito bom. Para ano que vem, espero que todo mundo esteja vacinado aqui em Serra Talhada e quem sabe até se livrado da máscara.”

Renato Barros, um dos Guardiões da Imagem, também conversou com o Portal NN. “Desde 2016 fui agraciado como Guardião e sempre carrego a imagem. É um momento único, momento de muita emoção. Aconteceu um milagre em minha vida, pois pedi muito a Nossa Senhora da Penha ano passado, pedi muito um filho e no dia 25 de Outubro descobri que ia ser Pai. Então, hoje foi uma emoção muito grande, passa um filme na minha cabeça.”

Do Nayn Neto