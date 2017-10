Procura por mamografia é baixa, aponta pesquisa

Nenhum estado brasileiro está dentro dos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de cobertura de mamografia. Pelos parâmetros internacionais, a meta de rastreio deveria ser de 70% da população alvo, mas o índice no País está bem abaixo disso. O cenário, segundo especialista, seria decorrente de baixa procura pelos exames. Mesmo na melhor situação verificada, que ocorre em Minas Gerais (MG), o percentual é de apenas 35,1%.

Pernambuco aparece como o segundo estado de melhor cobertura, mas mesmo assim só cobriu 31,8%. Os dados são de um estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia, divulgados na última semana, para alertar as mulheres neste Outubro Rosa, que é dedicado ao enfrentamento do câncer de mama. Entre 2011 e 2015, 3,1 mil mulheres morreram em Pernambuco por essa neoplasia, que é o câncer que mais mata entre o sexo feminino. No Brasil, as estimativas anuais dão conta de cerca de 58 mil novos casos por ano e aproximadamente 14 mil mortes.

“O que temos observado é que o número de mamógrafos no País é suficiente, mas o grande problema ainda é que as pacientes não procuram com regularidade e de forma adequada o exame. Ai quando é no Outubro Rosa é que lembra. É preciso alertar que o cuidado deve ser de janeiro a dezembro”, comentou o presidente da SBM em Pernambuco, o médico Darley Filho. Ele reforçou que as mulheres devem ter atenção à saúde das mamas e não esperar que a doença dê sintomas para procurar um especialista.

“A realidade é que como o câncer não doí, elas acabam não se preocupando devidamente”, alertou. A recomendação geral é que a partir dos 40 anos toda mulher faça mamografias anuais para diagnosticar precocemente qualquer alteração. Segundo a SBM, é a partir dessa faixa de idade que a taxa de casos de câncer de mama tem maior ocorrência, chegando a 30% nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Para os casos, em que a mulher tem algum fator risco aumentado para a neoplasia esse acompanhamento pode ser antecipado.

Para comemorar o Outubro Rosa, a SBM realizará entre os dias 18 e 20 deste mês o do 20º Congresso Brasileiro de Mastologia, em Porto de Galinhas. Temas como diagnóstico, novas intervenções cirúrgicas, abordagens medicamentosas e reconstrução mamária estão entre os temas. A Sociedade ainda promoverá um grande mutirão no último fim de semana do mês no Parque da Jaqueira.

Solidariedade

O projeto Guerreiras do Calendário, que também promove a conscientização para o câncer de mama, lança nesta segunda-feira, às 18h, no piso L3 do Plaza Shopping, em Casa Forte, sua campanha anual. A edição 2018 vem com o tema “Prazer em Viver”. Os 12 modelos do calendário, sendo dez mulheres e dois homens que já passaram pelo câncer, posaram para clicks Kaká Morais em atividades que lhe propiciam felicidade. O material será vendido pelo preço de R$ 25. “É importante que todos participem e ouçam as histórias desses guerreiros e guerreiras”, destacou a idealizadora do projeto, Verônica Azevedo. As fotografias também farão parte de uma mostra itinerante no Recife.

Além da venda dos calendários (em formato de mesa), o grupo ainda trabalha com a comercialização de camisas UV, canecas e canetas do projeto. Todos os recursos adquiridos com as vendas dos produtos têm como destino a compra de um novo mamógrafo para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), e que está avaliado em U$ 350 mil. Desde o ano passado, as Guerreiras tentam os recursos para a aquisição do equipamento.

Da Folha de Pernambuco