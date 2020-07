Procurado por crime de tráfico internacional de armas é detido na BR-116 em Salgueiro

Um procurado pelo crime de tráfico internacional de armas foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O flagrante ocorreu na noite de segunda-feira (29) durante uma fiscalização no quilômetro 27, da rodovia. De acordo com PRF, o caminhão tinha placa da Paraíba e estava ocupado por dois homens, que transportavam poltronas. Eles tinham saído de Cabrobó, com destino a Salgueiro.

Após consulta, foi descoberto um mandado de prisão para o motorista de 29 anos, emitido no dia 3 de junho deste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O condutor informou que havia sido flagrado quando transportava munições.

O motorista foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Salgueiro.