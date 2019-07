Professor é encontrado morto em Pernambuco

O professor Sandro Cipriano foi encontrado morto na manhã do último sábado (29) na zona rural de Pombos, município da Zona da Mata de Pernambuco.

Cipriano, conhecido como “Sandro do Serta”, era um ativista LGBT e de causas socais e estava desaparecido desde a última quinta-feira (27). O corpo do professor foi encontrado um dia depois das comemorações ao Dia Internacional do Orgulho LGBT.

De acordo com informações concedidas pela Delegacia da Polícia Civil de Pombos, o corpo já se encontrava em estado de decomposição. Segundo relatos à polícia, no dia em que Sandro Cipriano desapareceu, dois homens foram vistos saindo da casa do professor com o carro dele.

A causa da morte ainda não foi identificada.

