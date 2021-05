Professor é flagrado em aula on-line beijando os seios da esposa

Um professor de uma escola católica esqueceu de interromper a transmissão de uma aula on-line com os alunos e acabou cometendo uma gafe na frente dos adolescentes. Sem perceber que ainda estava ao vivo, ele acariciou e beijou os seios da esposa.

Ruben Dario, que leciona em Palmira, na Colômbia, não percebeu que ainda estava sendo filmado e levantou a blusa da esposa.

O professor de física da escola Educación Educativa San Vicente de Paul aparece de frente para as câmeras, beijando o seio da mulher, enquanto os alunos assistiam à cena.

Segundo o Daily Mail, o docente colombiano foi forçado a pedir desculpas, após ter compartilhado um conteúdo inapropriado com a turma de jovens de 16 e 17 anos. Uma das alunas da escola católica pode ser ouvida rindo enquanto a cena íntima era transmitida.

“Claro que foi um erro meu, pois não percebi que a câmera ainda estava ligada no fim da aula. Em nenhum momento eu fiz isso deliberadamente. Foi acidental. Eu quero me desculpar pela ofensa”, declarou o professor no pedido de desculpas.

O caso será investigado pela direção da escola. Já a estudante que gravou o vídeo não foi expulsa, pois existe um canal regular para o tratamento dessa situação pela mesma instituição. O docente ainda pediu desculpas a todos que se ofenderam com a situação.