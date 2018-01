Professor que desistiu de medicina para dar aulas online tira 980 na redação do Enem 2017

“Como professor, tenho o papel não somente de ensinar, mas de provar que o que eu estou ensinando está certo”. Foi com essas palavras que o docente Johnston Albuquerque, de 30 anos, definiu a nota que tirou na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017: 980.

“Faço Enem há mais de 10 anos. Acho que essa nota 980 fortalece a questão do alunado”, explicou o professor. Residente em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, Johnston não pretende usar a nota do exame para ingressar em nenhuma universidade federal. Ele já cursou medicina em uma instituição particular de Maceió, em Alagoas, mas desistiu para se dedicar às aulas online.

“Depois da aprovação em medicina, tive que encontrar um jeito de continuar trabalhando para poder pagar a faculdade. Foi quando surgiu a ideia do curso online. Deu tão certo para mim, que eu desisti da medicina. Hoje não é mais satisfatório para mim. Acho que Deus tem um plano diferente, queria que eu permancesse na educação”, ressaltou.

Johnston destacou que o curso na internet mudou não somente a vida dele: “Hoje, vivemos muito bem. Graças a Deus! Eu mudei a vida da minha família. De verdade”. (G1)