Professora fica ferida após teto de escola municipal cair em cima dela em PE

Uma professora de 56 anos ficou ferida após o teto da Escola Municipal Joaquim Nabuco, no distrito Jacaré Grande, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, cair em cima dela, nessa terça-feira (30). No momento do acidente estava tendo aula normalmente.

Através de nota, a Secretaria de Educação do município informou que já está buscando um prédio provisório para acolher os alunos. As horas de aula serão repostas integralmente e o ano letivo não será prejudicado. A SEDUC deu todo apoio para a professora da escola que teve ferimentos leves em virtude do incidente. Já a Secretaria de Obras iniciará as intervenções necessárias na escola a partir da manhã da quarta-feira (31). Segundo os engenheiros de Obras, após vistoria, o prédio não apresenta outros problemas estruturais.

Os alunos conseguiram sair da sala de aula rapidamente e não ficaram feridos. Já a educadora foi socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Estadual, onde foi medicada. (G1)