Professora serra-talhadense é mais uma vítima fatal da Covid-19

Nesta terça-feira (20), o novo coronavírus fez mais uma vítima fatal em Serra Talhada. Dessa vez, a professora aposentada Maria do Socorro Ferreira.

Socorro faleceu no Hospital Eduardo Campos após 38 dias de muita luta contra o vírus, porém, não resistiu ao combate.

Muito querida na escola onde trabalhou por muitos anos, a Escola Antonio Timóteo. Socorro deixa um filho Mateus Ferreira. Infelizmente, o sepultamento ocorreu nesta manhã, sob rigorosos protocolos.

Participante ativa do Grupo 4 do Portal Nayn Neto, Socorro fez muitos amigos. Diante disso, o Portal NN aproveita a ocasição para prestar as devidas condolências para os amigos e familiares.

Do Nayn Neto