Professoras são furtadas por dois alunos dentro de uma escola em Salgueiro

Na noite da última segunda-feira (06), por volta das 21h31, Policiais Militares do 8º BPM, foram acionados para uma ocorrência de furto na Escola Paulo Fernando. No local as vítimas: Ivone Maria dos Santos Dantas, 48 anos, professora e Maria Auricélia Pereira Lavor, 43 anos, professora, informaram que deixaram suas bolsas em uma sala, quando retornaram verificaram que haviam sumido da bolsa de Ivone Maria, um celular, e da bolsa de Maria Auricélia, uma caixinha de som. No meio dos pertences das vítimas foi visto um remédio da aluna: J.R.S., que ao indagar a respeito, a mesma confessou ter furtado o celular e a caixinha de som com o infrator: M.V.N.A.

Diante o exposto as partes foram conduzidas para a delegacia, onde foram lavrados dois BOCs.

Via Sertão Central