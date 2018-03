Professores e servidores da rede estadual decretam estado de greve em Pernambuco

Servidores e professores da rede estadual de ensino decretaram estado de greve nesta segunda-feira (12) em assembleia geral realizada no Teatro Boa Vista, no bairro homônimo, na região central do Recife. A decisão não afeta o calendário escolar. Uma nova reunião está marcada para o próximo dia 21.

De acordo com a assessoria de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), a categoria reivindica que o reajuste do piso de 6,81% percorra toda a carreira do magistério. Como o Governo Estadual não encaminhou representante da Secretaria de Administração para a mesa específica de negociação segundo o Sintepe, uma nova reunião foi marcada para discutir a pauta financeira na Secretaria de Administração às 16h do dia 21.

Segundo o presidente do Sintepe, Fernando Melo, a nova data é o prazo limite para conceder reajuste salarial dos servidores e, caso não haja resposta concreta do Governo até o dia 22 de março, será decretada greve.

Em Pernambuco, são cerca de 23 mil professores efetivos e 16 mil temporários. Com o objetivo de pressionar o governo, os trabalhadores em educação, além de aprovar o estado de greve, instalaram um comando de mobilização, composto por representantes setoriais e de regionais,visando a mobilizar os trabalhadores em educação que atuam em todas as escolas estaduais.

Da Folha de Pernambuco