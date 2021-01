Profissional de saúde do Bom Jesus é a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Serra Talhada

A profissional de saúde Maria do Carmo da Silva, de 62 anos, foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no município de Serra Talhada, nesta terça-feira (19).

A vacina foi aplicada pela secretária de Saúde do município, Lisbeth Rosa Lima, que é enfermeira de formação, durante o lançamento da campanha de vacinação no Hospital São José, onde funcionam os leitos de retaguarda e o Centro Municipal de Covid do município.

Maria do Carmo da Silva é técnica de enfermagem e vacinadora da Unidade Bom Jesus I. Apesar de ser grupo de risco, ela decidiu permanecer trabalhando na unidade, reforçando o atendimento à população.

“Eu fiquei muito emocionada em ser escolhida pelo município para ser a primeira pessoa a receber a vacina, um momento de muita alegria. Tomei a primeira dose, vou continuar me cuidando e daqui trinta dias vou tomar a segunda dose”, comemorou a profissional.

Acompanhando a aplicação da primeira vacina, a prefeita Márcia Conrado destacou a importância do dia de hoje no combate ao coronavírus. “O grande dia chegou, hoje recebemos 1.722 vacinas, que serão divididas em duas doses, onde vamos poder imunizar 861 serra-talhadenses, iniciando pelos profissionais de saúde que atuam nos Leitos de Retaguarda, no Centro de Covid, no PNI, no Laboratório Municipal e na Atenção Básica”, disse a gestora.

A secretária de Saúde, Lisbeth Rosa Lima, explicou que o município está pronto para vacinar a população de acordo com a chegada das remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Estado.

“Nosso plano de vacinação está pronto, estamos preparados para imunizar a nossa população, mas precisamos aguardar a chegada de mais doses. Assim que as doses forem chegando nós vamos informando a população como será a vacinação, que precisa ser in loco e sem promover aglomeração. Enquanto isso pedimos a todos que continuem seguindo os protocolos de segurança para que não venhamos a perder mais nenhuma vida para o coronavírus”, pontuou.

Do NillJúnior