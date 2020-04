Profissional de saúde que trabalha em Serra Talhada testa positivo para o novo coronavírus

Serra Talhada registrou o seu primeiro caso do novo coronavírus na noite desta quinta-feira (09). A informação foi confirmada através de Dr. Clóvis Carvalho, médico da XI Geres.

“Prezados senhores, com o propósito de informar à imprensa, a população e autoridades sanitárias regionais, seguindo o decreto estadual que normatiza a investigação em profissionais de saúde com sintomas da Covis-19, tornamos público o resultado de primeiro caso confirmado em Serra Talhada de uma funcionária que encontra-se de férias, a qual teve contato com uma pessoa da família que esteve em São Paulo durante 30 dias.

Trata-se de um caso com sintomas leves, em isolamento domiciliar. O Segundo profissional testado, teve resultado negativo”. Disse o médico.

A prefeitura de Serra Talhada também confirmou o caso do Covid-19, através do comunicador, Anderson Tennens, que enviou uma nota para a imprensa local.

Nota oficial da Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa, nesta quinta-feira (09.04), a confirmação do primeiro caso de coronavírus no município. Uma profissional da área da saúde, que trabalha em uma clínica particular na cidade, testou positivo para COVID-19. A paciente tem 37 anos e se encontra em isolamento domiciliar.

A Secretaria de Saúde informa ainda que o homem de 62 anos, também profissional da área da saúde, que estava em investigação, testou negativo para a doença. Portanto, Serra Talhada tem neste momento 01 caso em investigação, 05 casos descartados e 01 caso confirmado de COVID-19.