Programa Chapéu de Palha abre cadastro para trabalhadores da pesca artesanal no Sertão de Pernambuco

Estão abertas as inscrições para o Programa Chapéu de Palha 2018, na modalidade Pesca Artesanal. O cadastramento e entrega dos cartões de frequência podem ser feitas até o dia 12 de abril no Sertão. Entre os beneficiados estão os trabalhadores da pesca dos municípios pernambucanos de Afrânio, Araripina, Petrolina, Cabrobó, Lagoa Grande, Parnamirim, Bodocó, Serrita, Belém do São Francisco e Santa Maria da Boa Vista.

Para ser beneficiário é necessário ser pescador(a) artesanal ou marisqueiro(a), com Registro Geral da Pesca (RGP); ser maior de 18 anos; não possuir vínculo empregatício em Carteira de Trabalho; ser residente no município pernambucano contemplados pelo programa; não estar recebendo seguro-desemprego nem seguro-defeso; e não estar recebendo nenhum tipo de aposentadoria ou pensão do INSS.

Em 2017, o Governo de Pernambuco cadastrou mais de 48 mil trabalhadoras e trabalhadores no Chapéu de Palha, dos quais 6.591 foram na modalidade pesca artesanal. Este ano, há uma previsão de crescimento em torno de 10% no número de inscritos em cada uma das modalidades (fruta, pesca e cana).

Outras informações pelo número 0800.282.5158 ou acessar www.seplag.pe.gov.br.

Confira os pontos de cadastramento:

Afrânio

Escola Polo Educacional Semi Jocea

BR-407, próximo a um posto de combustível

Petrolina

Rua Principal, s/n, Povoado de Pedrinhas

Cabrobó

Avenida Mozeni Araújo, nº 04, centro

Lagoa Grande

Povoado do Açude Saco II, Distrito de Jutaí

Parnamirim

Rua da Bandeira, nº 417, Centro

Bodocó

Rua Jorge Fco Soares, s/n, Agrovila Várzea do meio

Serrita

Fazenda Varjota, s/n

Santa Maria da Boa Vista

Lagoa do CEASA, s/n, Centro

Araripina

Rua Joaquim Silva, s/n, Centro

Belém do São Francisco

Rua 13, Alto Bom Jesus