Programa de cadastro de celulares em PE ajuda polícia a devolver 58% dos aparelhos recuperados às vítimas de roubos

Lançado em março de 2017, o programa Alerta Celular, que cadastra celulares em Pernambuco para facilitar a localização dos donos em possíveis casos de roubo, possibilitou que cerca de 800 vítimas desse tipo de roubo no estado recebessem os aparelhos de volta. Isso representa 58% dos 1.372 celulares recuperados após a atuação da polícia nesse período de quase um ano.

A recuperação dos celulares acontece após a conferência do Imei, sigla em inglês para Identificação Internacional de Equipamento Móvel. O número é encontrado no interior do aparelho ou digitando o código *#06#. Para a polícia, o Imei é o dado mais importante dentro do Alerta Celular, mas também é necessário informar CPF do dono do dispositivo, e-mail e um telefone de contato.

Em quase um ano de funcionamento, 120 mil pessoas foram cadastradas, como é o caso da artesã Hosana Barbosa de Oliveira, que foi vítima de um assalto e teve o celular recuperado após o cadastro no programa, que teve início em 29 de março de 2017. “Mesmo não acreditando muito, eu fui, prestei queixa, e para a minha surpresa, meses depois, o celular foi recuperado”, comemora.

A dona de casa Maria da Guia de Souza e a filha, a vendedora Galba Jane Ramos, também tiveram o celular recuperado após um roubo dentro da própria casa. “Entraram de uma da manhã e levaram o meu celular e o da minha filha”, diz Maria da Guia.

Segundo Galba, os aparelhos foram recuperados dois dias após a ocorrência. “Prestei a queixa numa quarta-feira e, na sexta, já obtive o resultado, que tinham pego os celulares de volta e prendido o ladrão”, afirma.

Polícia incentiva cadastro de celulares

Apesar da recuperação de mais de 1,3 mil celulares, 500 aparelhos não foram entregues aos donos por falta de identificação. “Nós vamos ter mais trabalho para localizar e identificar a vítima do que se eles [os celulares] estivessem cadastrados no Alerta Celular. Esse trabalho envolve toda uma checagem junto às operadoras para que nós possamos identificar o proprietário”, alega o delegado Humberto Ramos.

Ainda de acordo com o governo de Pernambuco, o programa estaria inibindo o roubo e a compra de celulares roubados. “Nesses dois primeiros meses de 2018, teve uma diminuição de 30% do número de assaltos em relação ao mesmo período de 2017”, assegura o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua.

“Quem recebe ou negociou esse celular, mesmo de boa fé, vai responder por receptação, então não é interessante”, observa o major Luiz Cláudio Brito, assessor de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco.

Como fazer

Para fazer o cadastramento, é preciso entrar no site da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e acessar a ferramenta Alerta Celular, no painel ‘Destaque’, no lado direito da página. No cadastro, a pessoa precisa informar o Identificador Internacional de Dispositivo Móvel (IMEI). É uma série de códigos numéricos que todo aparelho possui com registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Esse número se obtém com uma consulta à nota fiscal ou à caixa do aparelho. Além disso, é facilmente encontrado usando o teclado do próprio celular: basta digitar *#06#, que o código aparecerá na tela (uma série de 15 dígitos).

