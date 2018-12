Programa Ganhe o Mundo abre inscrições para mil vagas de intercâmbio em 2019

Estão abertas, a partir dessa terça-feira (4), as inscrições para 1.000 vagas de intercâmbio do Programa Ganhe o Mundo, oferecidas pelo governo de Pernambuco. A partir da sexta-feira (7), ficam disponíveis 20 vagas para a modalidade musical do projeto. O prazo para se inscrever segue até o dia 3 de janeiro, para a edição tradicional, e 20 de janeiro, para a modalidade musical.

A iniciativa leva estudantes que cursam o ensino médio na rede pública estadual para estudar em escolas de países de língua inglesa, espanhola e alemã durante um semestre letivo, com todos os custos pagos. A inscrição pode ser feita na página do programa no site da Secretaria Estadual de Educação, onde está disponível o edital.

Na edição tradicional do programa, são disponibilizadas 700 vagas para países de língua inglesa, 295 vagas para língua espanhola e outras cinco para a Alemanha. As convocações são para Argentina, Chile, Espanha, Colômbia, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. A edição musical oferece dez vagas para intercâmbio na Espanha e dez no Canadá.

Para participar da seleção, é preciso ter, no mínimo, 14 anos de idade até o dia 1º de julho de 2019, e, no máximo, 17 anos até 31 de janeiro do ano que vem. Os candidatos precisam estar matriculados no 1º ano do ensino médio em escolas públicas estaduais em 2018, além de estarem inscritos nos cursos de língua do Ganhe o Mundo.

Os embarques estão previstos para acontecer em julho de 2019. Os estudantes selecionados passam um semestre letivo do ensino médio na modalidade High School e, no caso da edição musical, recebem treinamento prático no instrumento ou canto para o qual foi selecionado.

Confira o cronograma:

Intercâmbio pelo Programa Ganhe o Mundo Quando O quê Onde 04/12 Divulgação do edital Diário Oficial e site da Secretaria de Educação 04/12 Início das inscrições via web Site da Secretaria de Educação 04/12 Início das inscrições manuais (para estudantes de alemão, escolas indígenas e Colégio da Polícia Militar de Petrolina) Secretaria Estadual de Educação – Avenida Afonso Olindense, 1513, Várzea – Programa Ganhe o Mundo (bloco B, térreo), das 8h às 16h 29/01 Divulgação dos estudantes inscritos para a seleção ao intercâmbio Site da Secretaria de Educação 20/02 Provas de português e matemática Escolas onde o estudante faz o curso de língua do Programa Ganhe o Mundo, das 9h às 12h 20/02 Provas de espanhol, inglês e alemão Escolas onde o estudante faz o curso de língua do Programa Ganhe o Mundo, das 9h às 12h 15/03 Divulgação dos selecionados para o intercâmbio (primeira lista) Site da Secretaria de Educação 15/03 Divulgação das notas e dos gabaritos das provas Site da Secretaria de Educação 16/03 Recurso aos resultados das provas Eletronicamente, das 8h às 19h, no site da Secretaria de Educação. Alguns casos, previstos no item 3.2 do edital devem interpor recursos usando o Anexo III, assinado e enviado para o e-mail [email protected], até às 18h 16/04 Publicação da relação de selecionados – homologação (lista final) Site da Secretaria de Educação