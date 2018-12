Programa Ganhe o Mundo abre seleção com 25 vagas para alunos que fazem esportes

Estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes da rede pública estadual interessados em participar do Programa Ganhe o Mundo na área de esportes. São disponibilizadas 25 vagas para quem pretende fazer o intercâmbio internacional como atleta. O cadastramento segue até 31 de janeiro e deve ser feito de forma presencial ou pelos Correios.

Também foram abertas mil vagas para os estudantes que pretendem participar do Ganhe o Mundo e 20 oportunidades para quem deseja fazer intercâmbio internacional na área de música. Para a modalidade tradicional, as inscrições seguem até 3 de janeiro e para a modalidade musical, até 20 de janeiro.

De acordo com o edital lançado pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, responsável pelas inscrições para o Ganhe Mundo para atletas, as inscrições devem ser feitas das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h.

Na forma presencial, é preciso ir até a Gerência de Programas de Incentivo ao esporte e Lazer. Ela fica na sede da secretaria, na Avenida Andrade Bezerra, em Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana.

Para enviar Sedex pelos Correios, o candidato deve enviar a documentação para a Gerência de Programas de Incentivo ao Esporte, localizada na Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. O endereço é Avenida Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, CEP 53.110-110, Olinda PE (Centro de Convenções de Pernambuco).

A organização do Ganhe o Mundo exige a apresentação dos seguintes documentos: ficha de inscrição, que está anexada ao edital da seleção, além de cópias de documento de identidade com foto e do CPF e comprovante de residência.

O candidato também deve providenciar a documentação comprobatória dos resultados esportivos obtidos nos 12 meses anteriores à publicação do edital, bem como a declaração da instituição pública de ensino que o aluno está matriculado, informando as médias de português e matemática.

Podem participar da seleção, segundo o governo do estado, alunos da rede pública entre 14 e 17 anos. É preciso apresentar resultados esportivos relevantes, média de pelo menos 6 nas disciplinas de português e matemática.

A Secretaria de Turismo, Esportes e lazer informou que o destino dos atletas ainda está sendo definido. Em 2017, eles foram para o Canadá. O embarque deve ocorrer entre julho e setembro de 2019 e o intercâmbio dura dois meses.

A divulgação dos selecionados está marcada para o dia 8 de fevereiro de 2019. O resultado da seleção será divulgado no dia 19 do mesmo mês, no site: www.setur.pe.gov.br e no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. (G1)