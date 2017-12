Programa Ganhe o Mundo inscreve alunos de escolas públicas estaduais para intercâmbio

Estão as inscrições para o Programa Ganhe o Mundo 2018, que oferece intercâmbio para estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino. Há vagas para nove países: Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Canadá. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2018.

Para concorrer às 1.045 vagas na modalidade tradicional do programa, os candidatos devem se inscrever na internet. Para disputar as 25 vagas ofertadas na modalidade esportiva, as inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, localizada na Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, no bairro de Salgadinho, em Olinda.

Para participar do programa, é preciso estar regularmente matriculado no 1º ano do ensino médio nas modalidades regular, normal médio, semi-integral, integral ou médio integral em 2017. Também é preciso ter, no mínimo, 14 anos completos até o dia 1º de julho de 2018 e, no máximo, 17 anos completos até 31 de agosto de 2019, além de estar regularmente matriculado no curso de línguas do Programa Ganhe o Mundo.

As datas de embarque estão previstas para o período entre julho e setembro de 2018 e entre janeiro e março de 2019. Os estudantes selecionados pelo programa cursam um semestre letivo em escola de nível médio. Os alunos têm direto a seguro saúde internacional, passagens aéreas, acomodação em casas de família com todas as refeições, além de receberem bolsas mensais cujo valor não foi informado.

A divulgação do edital da modalidade musical ocorrerá no dia 8 de dezembro, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. (G1)