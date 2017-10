Programa libera mais de 800 bolsas de estudo com descontos de 50% para Serra Talhada

Está aberta a temporada de matrículas nas escolas de todo o País, e a busca por uma instituição que proporcione formação de qualidade é o sonho de muitos pais, que colocam a educação dos filhos no topo das prioridades, vislumbrando um futuro melhor para eles. Infraestrutura, professores capacitados, proposta pedagógica, localização e preço estão entre os principais critérios avaliados na hora da escolha.

Porém, as mensalidades nem sempre estão acessíveis ao orçamento da família, mas contando com uma bolsa de estudo, esse sonho pode virar realidade e ser a esperança para um futuro melhor. Ciente dessa realidade, e, com o objetivo de incentivar ainda mais a democratização da educação, o Mais Bolsas ampliou a oferta de vagas para 2018 e irá beneficiar mais de 150 mil brasileiros com bolsas de estudo nas melhores creches, centro educacionais, escolas, educandários e faculdades de todo o País.

“O programa já possui atuação em mais de 2 mil municípios e entre eles está Serra Talhada-PE, que contará com mais de 800 bolsas estudantis de até 50% de desconto para cursos do ensino superior e educação básica em instituições como Escola Primeiros Passos, Facear, Wpós, Faculdade Fael, entre outros”. Revela José Araújo, gerente do Mais Bolsas.

A inscrição é gratuita, feita através do portal www.maisbolsas.com.br. Para se candidatar, basta selecionar a cidade, curso ou série e preencher o formulário. O quanto antes o cadastro for feito, mais vagas estarão disponíveis e há mais chances para os interessados. Mais informações podem ser obtidas nos telefones 4007-2209 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 002 5854 para demais localidades.