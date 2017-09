Programa Mais Bolsas continua com inscrições abertas para estudantes de Serra Talhada

Estudantes de todo o Brasil, que desejam ter uma educação de qualidade e não possuem condições de custear uma mensalidade total na rede particular de ensino, podem contar com o Mais Bolsas. O programa está disponibilizando mais de 80 mil bolsas de estudo em todo o país com descontos de até 50% nas mensalidades para faculdades e escolas.

O prazo segue aberto até o dia 30 de setembro para candidatos que almejam ingressar em 2017.2. Após essa data as inscrições continuam, contudo serão para o período de 2018.1.

José Araújo, gerente do Mais Bolsas, salienta que ainda há vagas disponíveis em instituições como a FACEAR, Instituto Cotemar e WPós. “O programa está com diversas vagas destinadas aos estudantes de Serra Talhada – PE para cursos do ensino superior como: Docência em Administração, Biomedicina Estética e Ensino de Língua Espanhola”.

A inscrição é simples e gratuita! Basta acessar o site www.maisbolsas.com.br, no qual os interessados terão acesso à lista de cursos e instituições credenciadas, é preciso ter em mãos o CPF – para menores de idade os pais ou responsáveis deverão preencher o cadastro. Havendo vaga disponível, o candidato poderá ser aprovado de imediato.

Em caso de dúvidas, o aluno poderá utilizar um dos canais de atendimento do programa, SAC, chat, redes sociais ou central telefônica: 4007-2209 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 002 5854 para as demais localidades.