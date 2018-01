Programa Novos Talentos abre 195 vagas para cursos técnicos gratuitos no Sertão de Pernambuco

Os estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio, com idade mínima de 14 anos, podem se inscrever a partir desta segunda-feira (08) no Programa Novos Talentos da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação do Governo de Pernambuco (Sempetq). Ao todo, estão sendo oferecidas 195 vagas para cursos técnicos gratuitos em Petrolina e Araripina, no Sertão de Pernambuco.

Inscrição e matrícula

As inscrições podem ser feitas online até a sexta-feira (12). Após a inscrição, o candidato deve comparecer ao local informado no ato da inscrição online, em posse das originais e cópias dos seguintes documentos: Protocolo de Confirmação de Cadastro emitido após a Inscrição on-line, RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade e Declaração de Baixa Renda preenchida no ato da matrícula.

O não comparecimento ao local de matrícula ou a não apresentação de algum documento resulta no cancelamento da inscrição e perda da vaga. Informações irregulares ou equivocadas também podem resultar no cancelamento da inscrição.

Cursos oferecidos

Em Petrolina, são 30 vagas para o curso de Técnico em Manutenção Automotiva, 60 vagas para o curso de Técnico em Alimentos e 35 vagas para o curso de Técnico em Refrigeração. As aulas devem começar no dia 29 de janeiro e acontecerão na sede do Senai do município, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e da noite. A carga horária é de 1.400 h para todos os cursos.

Em Araripina, são 30 vagas para o curso de Técnico em Segurança no Trabalho e 40 vagas para o curso de Técnico em Administração. As aulas devem começar no dia 01 de fevereiro e acontecerão na sede do Senai do município, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e da noite.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone (81) 3183-7047, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou do site da Sempetq.