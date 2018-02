Programa oferece mais de 26 mil bolsas para o ensino superior em Pernambuco

Com o objetivo de incluir jovens no ensino superior, o programa Quero Bolsa disponibiliza mais de 26 mil bolsas de estudo em 39 instituições localizadas em Pernambuco, com até 70% de desconto. Apenas no Grande Recife, são 14 mil vagas em 35 estabelecimentos de ensino.

As bolsas são tanto para cursos de graduação como para pós-graduação, sendo presenciais ou a distância (EAD). Entre os estabelecimentos de ensino, estão a Faculdade dos Guararapes, Fafire, Facir, Ieso, Faculdade Esuda, Faculdade de Tecnologia e Ciências de Pernambuco.

Para conseguir o benefício, o candidato deve entrar no site www.querobolsa.com.br, buscar pelo curso de interesse, efetuar a inscrição e, em seguida, fazer o pagamento da pré-matrícula para garantir a bolsa de estudos. Após concluir as etapas da plataforma, o candidato deve ir à instituição escolhida para finalizar o processo.

Diferente de programas de financiamento, além de não exigir comprovante de renda, o Quero Bolsa garante um percentual de desconto sobre o valor da mensalidade válido até o final do curso, e, após a conclusão, não será cobrada nenhuma taxa.

Serviço

Mais informações podem ser consultadas através do site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 9h às 13h (horário de Brasília). A plataforma também reúne informações de faculdades, cursos e dicas de estudo e carreira, e está disponível não só na versão web como em aplicativo móvel para IOS e Android.

Da Folha de Pernambuco