Programa PE no Campus lança novo edital com mais de 700 bolsas para universitários vindos de escolas públicas

Estudantes que concluíram o ensino médio em escolas da rede pública estadual ganharam uma nova oportunidade para participar do programa PE no Campus, que oferece auxílio financeiro aos aprovados em instituições públicas de ensino superior. Das mil bolsas ofertadas em janeiro, 773 ainda estão disponíveis para quem deseja fazer um curso superior numa universidade pública.

Além de ter concluído o ensino médio em escola pública em até cinco anos, os candidatos precisam ser atendidos pelo Bolsa Família ou terem renda familiar mensal inferior a dois salários mínimos. Outro requisito para se inscrever é ter residência física com distância igual ou superior a 50 quilômetros da universidade a ser frequentada pelo estudante.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Para se inscrever, é preciso encaminhar, em formato digital, documentos como CPF e RG do estudante, além de comprovante de nota do Enem e no Sistema Seriado de Avaliação (SSA), da Universidade de Pernambuco, ou de matrícula em universidades públicas.

Segundo o edital da seleção, é possível se inscrever até todas as bolsas disponíveis serem distribuídas ou até um prazo ser determinado pela Comissão do Processo Seletivo, divulgada previamente no site da pasta.

A bolsa ofertada aos selecionados é de R$ 950 mensais no primeiro ano de faculdade, e de R$ 400 ao longo do segundo ano de graduação. A quantia é destinada par auxiliar com as despesas do curso, de moradia, de alimentação e transporte.

O resultado da análise dos requisitos e da documentação do estudante está previsto para ser divulgado no site da SEE em até dez dias úteis, contados a partir da data de registro de solicitação de bolsa feita pelo candidato. (G1)