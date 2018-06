Programa que oferta bolsas integrais abre seleção com 188 vagas para cursos técnicos em PE

A Secretaria de Saúde de Pernambuco lançou, nesta sexta-feira (8), o edital com a abertura de seleção para o Programa estadual FormaSUS, que oferece bolsas integrais para cursos técnicos. São oferecidas 188 vagas em análises clínicas, radiologia e enfermagem, em todas as regiões do estado. As inscrições começam na segunda-feira (11) e seguem até o dia 25 de junho, na internet.

Os aprovados poderão estudar em 36 instituições de ensino técnico localizadas em 17 municípios. do Grande Recife, Agreste e Sertão. Estão aptos a concorrer a essas vagas candidatos que estudaram em escolas públicas ou ex-alunos de instituições privadas que contaram com bolsas integrais.

Há oportunidades para os seguintes municípios: Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Escada, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Olinda, Palmares, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe e Vitória de Santo Antão.

Na inscrição, o candidato deve ficar atento à modalidade de ensino médio que cursou. Quem fez o Ensino Médio Regular precisa informar as três médias anuais de português e as três médias anuais de matemática.

Existem também os cursos modulares, como Ensino Médio Técnico, Travessia, Educação de Jovens e Adultos. Nesses casos, cada semestre/quadrimestre cursado corresponde a um período letivo. Por isso, todas as médias de português e matemática devem ser informadas no ato de inscrição.

É preciso também informar o número de períodos letivos cursados em cada disciplina, de português e de matemática, e informar todas as médias de português e matemática de cada um dos períodos letivos cursados no ensino médio e registrados no certificado de conclusão do ensino médio.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 10 de julho. A lista final de aprovados sai em 19 de julho, na internet. A matrícula ocorrerá entre os dias 23 e 25 de julho e deve ser feita nas instituições de ensino técnico que participam da iniciativa.

Superior

Em maio, foram abertas as inscrições para o FormaSUS para cursos superiores na área de saúde. O governo oferece 104 vagas, distribuídas em 16 instituições de ensino superior do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Belo Jardim. O resultado final da seleção será divulgado em 25 de junho.

O Programa

O FormaSUS está no sétimo ano. Entre 2012 e 2017, foram ofertadas 495 bolsas de nível superior e 667 bolsas integrais de estudo para cursos técnicos. As bolsas integrais são uma contrapartida das instituições de ensino privadas que utilizam a unidades da rede estadual de saúde como campo de estudo e prática para a formação de seus estudantes.

Confira as instituições de ensino técnico que participam da iniciativa

Análises clínicas

Escola Técnica Irmã Dulce / Recife

Instituto Politécnico de Recife

Escola Politec de Olinda

Radiologia

Centro de Aperfeiçoamento Profissional – CETA- Arcoverde

Grau Técnico / Boa Vista – Recife

Técnico / Cabo de Santo Agostinho

Grau Técnico / Camaragibe

Grau Técnico / Piedade – Jaboatão dos Guararapes

Instituto Politécnico do Recife

Instituto Politécnico de Caruaru

Faculdade Guararapes – Jaboatão dos Guararapes

Instituto Cidades – CESA / Recife

Enfermagem

Atitude – Núcleo de Formação Profissional / Recife

Escola de Enfermagem São Caetano / Recife

Escola Profissionalizante de Técnico de Enfermagem Vitória / Recife

Florence Escola Técnica dos Palmares / Palmares

Colégio Nova Olinda / Olinda

Escola Quitéria Rosa da Silva / Olinda

Escola Profi ssionalizante de Enfermagem Israel / Recife

Centro de Aperfeiçoamento Profissional – CETA / Salgueiro

Centro de Aperfeiçoamento Profissional – CETA / Garanhuns

Escola Técnica Irmã Dulce / Recife

Centro de Aperfeiçoamento Profissional – CETA / Arcoverde

Grau Técnico – Boa Vista / Recife

Grau Técnico / Cabode Santo Agostinho

Grau Técnico / Camaragibe

Grau Técnico / Abreu e Lima

Grau Técnico / Carpina

Grau Técnico – Piedade / Jaboatão dos Guararapes

Grau Técnico – Imbiribeira / Recife

Escola Profi ssionalizante Ana Neri / Recife

Colégio Santa Mônica / Limoeiro

Instituto Carpinense de Profi ssionalização / Carpina

Faculdade Guararapes / Jaboatão dos Guararapes

Escola Milton de Meira Pacheco / Olinda

Centro de Ensino Técnico de Goiana / Goiana

Instituto Cidades – CESA / Recife

Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima / Jaboatão dos Guararapes

CIENF/CIEDUC Centro Integrado de Educação em Enfermagem/ Caruaru

Escola Santa Helena – Jaboatão dos Guararapes

Escola Paroquial Santa Luzia

Colégio Rui Barbosa / Afogados da Ingazeira

Centro Técnico Macedo de Amorim – CTMA / Vitória de Santo Antão

Aplicação Colégio e Curso – Escada

Colégio de Saúde de Pernambuco / Olinda

Senac / Santa Cruz do Capibaribe

Senac / Vitória de Santo Antão