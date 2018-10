Programa Universidade para Todos lança edital para concessão de 1,3 mil bolsas de estudo em Pernambuco

O Programa Universidade Para Todos (Proupe) lançou, nessa quarta-feira (17), um edital de seleção para a concessão de 1.340 bolsas de estudo para alunos do ensino superior de 13 instituições de ensino integrantes do programa.

As inscrições são gratuitas e vão da segunda (22) até o dia 5 de novembro. Os candidatos podem se inscrever no site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), onde também é possível ter acesso ao edital da seleção.

Segundo a Secti, o valor das bolsas varia entre R$ 135 e R$ 245. Do total, 60% estão destinadas a cursos das áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e computação. Os outros 40% das bolsas são voltadas para os demais cursos de graduação.

A divulgação da classificação do processo seletivo está prevista para o dia 28 de novembro. A lista com os contemplados pelas bolsas deve estar disponível no site da Secti.

Do G1