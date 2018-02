Projeto de extensão da UFRPE leva inclusão digital à APAE de Serra Talhada

Mais de 100 usuários da APAE de Serra Talhada têm aulas de informática e robótica educacional. As aulas são ministradas pelos alunos do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST), vinculados ao Projeto de Extensão de Inclusão Digital, coordenado pelos professores Ellen Souza e Hidelberg Oliveira, também do curso de BSI. O projeto conta ainda com a participação do Prof. Heldon Oliveira e das pedagogas e técnicas educacionais Kellvia Barbosa e Jéssica Santos da UFRPE-UAST, e do Dr. Pablo Barros, pesquisador da Universidade de Hamburgo na Alemanha, ex-aluno do curso de BSI da UFRPE-UAST e diretor da escola de robótica Robotech.EDU.

O projeto tem duração de um ano e tem como objetivo potencializar o desenvolvimento de competências e habilidades de Tecnologias da Informação e Comunicação, além de promover melhorias no desenvolvimento cognitivo através de atividades que estimulam o raciocínio lógico e o trabalho em equipe.

As aulas são ministradas semanalmente na nova sede da APAE de Serra Talhada que conta com laboratório climatizado e equipado com dez computadores, projetor de imagens e equipamentos de áudio obtidos com recursos de convênio com a 38ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.