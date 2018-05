Projeto de Extensão do IF Sertão-PE ajuda a construir horta orgânica na APAE de Serra Talhada

O campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) está desenvolvendo há alguns meses, o projeto de extensão “Horta na Escola”, e o primeiro lugar escolhido para a ação, foi a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE) do município.

O projeto, idealizado pela professora de Biologia e Gestão Ambiental Ana Maria Camelo, tem o objetivo de proporcionar uma vivência entre os estudantes do Instituto e da APAE, através da construção e manutenção de uma horta orgânica.

Iniciada em meados de fevereiro, a horta na Associação já começa a produzir seus primeiros vegetais. Alface, cenoura, coentro e tomate são alguns dos alimentos já plantados e nos próximos meses, serão cultivadas também plantas medicinais. A ideia é que toda a produção, seja utilizada na cozinha da APAE.

O projeto conta com a colaboração do Agrônomo e professor do campus Salgueiro do IF Sertão-PE, Rômulo Medeiros e dos estudantes do campus, Jadna Cavalcante e Ian Araújo.

Todas as segundas-feiras eles vão até a APAE e, junto com um grupo de alunos da Associação, fazem manutenção da horta. Durante a semana todos se revezam para irrigá-la. Jadna conta que a experiência tem sido bastante proveitosa:

“Não tinha contato com o pessoal da APAE, nem com horta, plantação, e etc. Quando a professora me chamou para participar até fiquei um tanto receosa, mas agora estou gostando muito! Tem sido ótima a interação com os alunos daqui e tenho aprendido bastante”, contou a estudante.